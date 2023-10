Robert Hemmerling ist neuer Kommandeur der GSG 9

Sankt Augustin (dpa) –

Der bisherige stellvertretende Leiter der GSG 9, Robert Hemmerling, ist neuer Kommandeur der Spezialeinheit der Bundespolizei. Sein Vorgänger, Jerome Fuchs, wurde nach neun Jahren an der Spitze der GSG 9 am Mittwoch verabschiedet. Hemmerling (44) hatte seine Laufbahn bei der Polizei in Bremen begonnen und gehört seit fast zwei Jahrzehnten zur GSG 9.

«Die GSG 9 ist die Ultima Ratio des Rechtsstaates und heute wichtiger denn je», sagte der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, beim Kommandeurswechsel im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin. «Ich bin unheimlich stolz, dass ich diesen einzigartigen Verband über neun Jahre leiten durfte», sagte Fuchs, der seit August Vizepräsident der Bundespolizeidirektion 11 ist.

Unter dem Dach der von Olaf Lindner geleiteten Direktion 11 in Berlin sind die GSG 9 sowie alle anderen Spezialkräfte der Bundespolizei zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem Polizeibeamte, die für die Sicherheit deutscher Diplomaten im Ausland sorgen.