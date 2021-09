Robert Habeck holt in Schleswig-Holstein wohl Direktmandat

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, spricht. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa) – Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck hat nach Auszählung der meisten Stimmen erstmals in Schleswig-Holstein für seine Partei ein Direktmandat gewonnen. Nach Angaben der Kreisverwaltung lag der der 52-Jährige am Sonntagabend im Wahlkreis Flensburg-Schleswig mit 27,7 Prozent der Erststimmen deutlich vor der CDU-Bundestagsabgeordneten Petra Nicolaisen (55) mit 23,9 Prozent. Der Vorsprung war praktisch nicht mehr einzuholen. Ausgezählt (Stand: 22.10 Uhr) waren 282 von 304 Stimmbezirken.

Habeck selbst erklärte sich bereits zum Sieger. «Ich bin überwältigt von dem mir entgegengebrachten Vertrauen», so der Grünen-Chef. «Es ist ein Privileg den Wahlkreis 1, meine Heimat, als direkt gewählter Abgeordneter zu vertreten. Mit all meiner Kraft werde ich mich in Berlin für die Region einsetzen.» Der ehemalige schleswig-holsteinische Umweltminister führt die Grünen seit 2018 zusammen mit Annalena Baerbock.

