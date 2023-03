Robert Habeck dankt Einsatzkräften in Hamburg «von Herzen»

Berlin (dpa) –

Vizekanzler Robert Habeck hat den Angehörigen der Opfer nach den tödlichen Schüssen in Hamburg sein Mitgefühl ausgesprochen und den Einsatzkräften gedankt. «Wie wahrscheinlich ganz Deutschland bin ich heute Morgen mit den erschütternden Ereignissen in Hamburg konfrontiert worden», sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Berlin. «Die Gedanken, das Mitgefühl, alle guten Wünsche sind bei den Opfern, den Hinterbliebenen, die diesen traumatischen Moment jetzt verarbeiten müssen. Schlimm, dass sowas immer wieder passiert. Und alle Kraft, alle Stärke, die man sich denken kann, an diejenigen, die jetzt mit dieser Situation klarkommen müssen.»

Danken wolle er aber auch den Einsatzkräften, sagte er, «die innerhalb von kürzester Zeit da waren und so Schlimmeres verhindert haben.» Auch das sei eine besondere Situation. «Man geht in eine lebensgefährliche Situation rein, um Menschenleben zu schützen. Wir können froh sein, dass wir solche mutigen Menschen haben, die in der Polizei ihr Leben aufs Spiel setzen, um andere Leben zu schützen. Danke dafür von Herzen.»