Rita Ora kommt nun doch für Auftritt in Hamburger Hafencity

Wird in Hamburg erwartet: Schauspielerin und Sängerin Rita Ora tritt in der Hafencity auf – mehr als ein Jahr später als zunächst geplant. (Archivfoto) Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die britische Sängerin und Schauspielerin Rita Ora kommt nun doch noch zu einem Konzert in die Hamburger Hafencity. Sie werde am 21. Juni an der Uferpromenade des neuen Quartiers direkt an der Elbe ihre lang erwartete Live-Performance geben, teilte der Eigentümer und Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) in Hamburg mit.

Ora verspricht unvergesslichen Frühsommerabend

Es sei eine große Ehre und Freude, endlich im Westfield Hamburg-Überseequartier aufzutreten, sagte Rita Ora laut Mitteilung. «Mit Hamburg verbinde ich tolle Erinnerungen, daher freue ich mich sehr darauf und kann es kaum erwarten, dass ihr alle diesen besonderen Abend erlebt, den wir geplant haben. Glaubt mir, diesen Frühsommerabend werdet ihr nicht vergessen.»

Eigentlich sollte sie bereits Ende April 2024 zur ursprünglich geplanten Eröffnung des Einkaufszentrums auftreten. Der Start der Mall wurde jedoch mehrfach verschoben. Mittlerweile steht der 8. April als neuer Termin fest.

Das Überseequartier liegt in der Hamburger Hafencity. Es gibt auch ein nördliches Überseequartier, das ein Investorenkonsortium 2019 fertigstellte. 2017 begann der Bau des südlichen Quartiers; ursprünglich sollte das Areal 2021 errichtet sein.

Auch 580 Wohnungen und Kreuzfahrtterminal

Im südlichen Quartier entstehen laut URW außer dem Einkaufszentrum rund 580 Wohnungen, Büros mit ungefähr 4.000 Arbeitsplätzen, drei Hotels und ein Kreuzfahrtterminal mit unterirdischem Bahnhof. Es handelt sich um insgesamt 14 Gebäude. Die Gesamtkosten beziffert URW auf 2,26 Milliarden Euro.

Im Oktober 2023 stürzte auf der Großbaustelle ein Baugerüst acht Stockwerke tief in einen Fahrstuhlschacht. Fünf Arbeiter kamen ums Leben.