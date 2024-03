Rita Ora gibt Konzert im Hamburger Überseequartier

Hamburg (dpa/lno) –

Die britische Sängerin Rita Ora tritt Ende April bei einem Konzert in der Hamburger Hafencity auf. Die 33-Jährige spielt am 25. April zur Eröffnung des Einkaufszentrums im Überseequartier, wie der Betreiber Westfield am Freitag mitteilte. Karten für das Eröffnungskonzert können nicht gekauft werden, sondern werden bei verschiedenen Aktionen verlost.

«Ich habe tolle Erinnerungen an meine Besuche in Hamburg. Deswegen wird das eine großartige Geschichte», sagte Ora laut Mitteilung. Das Überseequartier ist Teil der Hafencity, die als Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsvorhaben gilt. Auf dem 14 Hektar umfassenden Gelände an der Elbe entstehen neben dem Einkaufszentrum auch Büros, ein Kreuzfahrtterminal, Hotels und Wohnungen.