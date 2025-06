Rita Ora begeistert Fans in Hamburger Hafencity

Hamburg (dpa/lno) –

Die britische Sängerin und Schauspielerin Rita Ora hat rund 5.000 Fans in der Hamburger Hafencity begeistert. Am längsten Tag des Jahres sang der Popstar an der Uferpromenade des neuen Westfield Hamburg-Überseequartiers. Rita Ora spielte rund eine Stunde ihre bekanntesten Songs, darunter «Your Song» und «Let You Love Me».

Besonders viel Applaus bekam der Song «For You», den die Sängerin zusammen mit dem im vergangenen Jahr gestorbenen britischen Popstar Liam Payne aufgenommen hatte. Sie widmete den Song seinen Fans. Der One-Direction-Sänger war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren vom Balkon eines Zimmers im dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt.

Mit sechs Tänzerinnen und vielen Tanzeinlagen begeisterte Rita Ora ihr Publikum. «Deutschland ist einer meiner weltweit liebsten Orte, um aufzutreten, weil ihr Leute mich all die Jahre unterstützt habt», sagte Ora auf Englisch. Aber sie versuchte sich auch auf Deutsch: Nach «Guten Tag» und «Hallo» lernte der Popstar auch «Moin Hamburg».

Eigentlich sollte die Sängerin bereits Ende April 2024 zur ursprünglich geplanten Eröffnung des Einkaufszentrums auftreten. Der Start der Shopping-Mall wurde jedoch mehrfach verschoben. Eröffnet wurde dann am 8. April, allerdings zunächst ohne Rita Ora.

Das neue Westfield Hamburg-Überseequartier liegt in der Hamburger Hafencity. Tickets für das Konzert konnten nicht gekauft, sondern durch Verlosungen gewonnen werden. Vor dem Auftritt Oras hatten die DJs Shari Who und David Puentez für Stimmung gesorgt.