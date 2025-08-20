Riss im Mauerwerk: Bahnhof Ratzeburg weiterhin gesperrt

Ratzeburg (dpa/lno) –

Der Bahnhof Ratzeburg soll mindestens bis heute Mittag gesperrt bleiben. Fahrgäste sollen sich aber darauf einstellen, dass die Sperrung im Kreis Herzogtum Lauenburg möglicherweise auch bis ins Wochenende und darüber hinaus bestehen bleiben könnte, teilte das Bahnunternehmen erixx mit. Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn betreibe das Unternehmen auch das Bahnhofsgebäude.

Der eingerichtete Ersatzverkehr mit Bussen bleibt nach Angaben des Bahnunternehmens aber bestehen. Fahrräder könne man hier aber nicht mitnehmen, zudem könne die Reise für Fahrgäste jetzt länger dauern. Man solle sich zudem frühzeitig über seine Verbindung informieren.

Die Polizei hatte den Bereich um den Bahnhof am Dienstag abgesperrt, weil das Gebäude einsturzgefährdet sei. Ratzeburg ist ein Haltepunkt auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Lüneburg. Auf Bildern ist zu sehen, wie das Technische Hilfswerk (THW) am Dienstag im Einsatz war, um die Risse zu begutachten und das Gebäude vorläufig zu sichern. Wie der «Norddeutsche Rundfunk» berichtete, sollen jetzt eingespannte Eisenstangen das historische Gebäude zusammenhalten.