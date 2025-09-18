Riss im Dachgiebel löst Feuerwehreinsatz aus

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Eppendorf haben ein Riss in einem Dachgiebel und abgestürzte Fassadenteile einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Mitarbeiter einer Baufirma hatten an dem mehrgeschossigen Wohnhaus den Riss entdeckt und zudem bemerkt, dass einige Verblendklinker heruntergefallen waren, wie ein Feuerwehrsprecher in Hamburg sagte. Das Haus wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert.

Es habe sich jedoch bald herausgestellt, dass es sich bei der betroffenen Wand nicht um eine tragende Wand handelt. In Absprache mit dem Technischen Hilfswerk sei deshalb zunächst eine provisorische Abstützkonstruktion aufgestellt worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.