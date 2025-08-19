Riss am Bahnhofsgebäude entdeckt – Zugverkehr eingestellt

Ratzeburg (dpa/lno) –

Wegen eines Risses am Bahnhofsgebäude ist der Zugverkehr in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) eingestellt worden. Aufgrund einer behördlichen Anordnung und Baumängeln bleibe das Kundenzentrum von erixx bis auf weiteres geschlossen, teilte das Zugunternehmen auf seiner Internetseite mit. Auch der Zugbetrieb sei von den Einschränkungen betroffen.

Von der Polizei hieß es, dass der Bereich um den Bahnhof großräumig abgesperrt wurde, weil das Gebäude einsturzgefährdet sei. Die Sperrung soll bis mindestens 20 Uhr am Dienstagabend anhalten. Wie die «Lübecker Nachrichten» berichteten, sollen Experten des Technischen Hilfswerks die tatsächliche Gefährdung des Gebäudes vor Ort einschätzen.