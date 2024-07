Ring steckt am Finger fest – Feuerwehreinsatz

Wildeshausen (dpa/lni) –

Ein feststeckender Fingerring hat in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der entsprechende Notruf aus einem Krankenhaus sei am Abend bei der Großleitstelle Oldenburg eingegangen, teilte die Kreisfeuerwehr Oldenburg mit. Ein Ring stecke an einem vermutlich gebrochenen Finger fest und müsse dringend entfernt werden, berichtete der Anrufer. Mit einem speziell für solche Einsätze angeschafften Dremel konnte der Ring «vorsichtig und präzise» vom Finger gelöst werden, wie es hieß.

Ein Dremel ist ein Multifunktionswerkzeug, mit dem man alle Arten von Materialien zum Beispiel fräsen, schärfen, schneiden oder schleifen kann. Die Aktion im Krankenhaus sei erfolgreich und ohne Komplikationen verlaufen, teilte die Feuerwehr weiter mit. Und: «Bei solchen Einsätzen ist eine sehr genaue und vorsichtige Arbeitsweise notwendig, um den Patienten nicht zu verletzen.» Nach etwa 30 Minuten war der Ring demnach entfernt.