Rindertransporter kippt um – Tiere vermutlich verendet

Tülau (dpa) –

Im Landkreis Gifhorn ist ein mit Rindern beladener Tiertransporter verunglückt. Ein Großteil der Tiere sei vermutlich verendet, teilte die Polizei mit. Der Lastwagen stammte aus Nordrhein-Westfalen. Laut Polizei geriet der 44 Jahre alte Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab, woraufhin der Hänger kippte und sich verkeilte. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend an, weil Fachfirmen hinzugezogen werden mussten. Auch ein Amtstierarzt und ein Jäger wurden zum Unfallort zwischen Tülau und Bergfeld gerufen. Ein Ende des Einsatzes sei bisher nicht abzusehen, hieß es am Abend.