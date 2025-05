Riesige Schildkröte bei Kanalarbeiten entdeckt

Kellinghusen (dpa) –

In einem Kanal im norddeutschen Kellinghusen haben Arbeiter eine riesige gefährliche Schildkröte entdeckt. Die zwölf Kilogramm schwere Geierschildkröte, die während einer Schachtreinigung zum Vorschein kam, sei mit ziemlicher Sicherheit im Fluss Stör ausgesetzt worden, teilte der Stationsleiter vom Wildtier- und Artenschutzzentrum in Sparrieshoop, Christian Erdmann, mit. Er nahm das Tier in seine Obhut – und gab ihm einen Namen: Gabi.

«Es gibt ein bundesweites Halteverbot für diese gefährlichen Schildkröten», sagte Erdmann. Vor fast genau einem Jahr hatte in Baden-Württemberg ein Spaziergänger auf einem Feldweg ein solches Reptil entdeckt. Die Polizei mahnte danach bei Geierschildkröten zur Vorsicht. Sie seien wegen ihrer großen Beißkraft potenziell dazu in der Lage, Menschen und Tieren zu verletzen.

Der Zoo Basel schreibt: «Ihr Kiefer ist so stark, dass sie einen Besenstiel zerbeißen können. Ein menschlicher Finger wäre für ihren Kiefer etwa dieselbe Herausforderung wie für unseren eine Salzstange.»

In der norddeutschen Wildtierstation gibt es ein gesichertes Teichgehege für exotische Wasserschildkröten, wie der Stationsleiter sagte. Bis zur Vermittlung könne Gabi erst einmal dort bleiben. Sie sei in einem guten gesundheitlichen Zustand. «Wer weiß, wie lange sie schon in der Stör lebt. Fressen gibt es dort ja reichlich» – etwa Fische, Krebse, Schnecken und Enten.

Geierschildkröten zählen mit 60 bis 70 Zentimeter Panzerlänge und bis zu 100 Kilogramm Gewicht zu den größten Süßwasserschildkröten. Sie sehen wie Lebewesen aus der Urzeit aus. Ihr Rückenpanzer ist höckerig, an Hals und Kopf haben sie Hautanhänge. Der Kiefer ist hakenförmig und der fast körperlange Schwanz ähnelt dem des Krokodils.