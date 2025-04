Riesenrad, Achterbahn, Buden – Aufbau der Bremer Osterwiese

Am Freitag beginnt wieder die Osterwiese. (Archivfoto) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Der Aufbau der Achterbahnen und Buden für die Bremer Osterwiese ist in vollem Gang. Ab Freitag drehen sich wieder 20 Fahrgeschäfte und 15 Kinderkarussells auf der Bürgerweide, wie die Veranstalter mitteilen. Ein Riesenrad ermöglicht eine neue Perspektive auf die Stadt, eine Geisterbahn erweckt Grusel und bei zwei Autoscootern wird Gas gegeben. Das Volksfest öffnet bis zum 27. April täglich von 14.00 bis 23.00 Uhr, nur am Karfreitag drehen sich keine Karussells auf der Bürgerweide.

Zum Auftakt am Freitagabend (21.45 Uhr) findet traditionell ein Feuerwerk statt. Zum Programm gehören auch eine Parade mit Comicfiguren (15. April), ein Besuch des Osterhasen am Gründonnerstag (17. April) und eine Motorradshow in luftiger Höhe (24. bis 27. April).

Die Polizei kündigt an, mit zivilen und uniformierten Einsatzkräften im Einsatz zu sein. Zusätzlich werden private Sicherheitskräfte als Ansprechpartner vor Ort sein. Das Gelände wird abschnittsweise mit Kameras überwacht. Die Zufahrten sollen gegen Fahrzeuge gesichert werden.

Die Osterwiese ist neben dem Freimarkt das zweite große Volksfest in Bremen. Der Jahrmarkt fand 1928 zum ersten Mal als «Oster-Volksfest» statt. Seit 1933 ist das Fest unter dem Namen Osterwiese bekannt. Nach Angaben der Veranstalter zählt es im Frühling zu den bundesweit wichtigsten Volksfesten.