Riera macht Eintracht-Profis Druck: «Sonst…»

Frankfurt/Main (dpa) –

Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera hat seine Profis vor der Bundesliga-Partie beim FC St. Paul eindringlich vor jeglicher Art von Schlendrian gewarnt. «Wenn man das Spiel richtig angeht, dann ist man bereit – egal, gegen wen man spielt. Mit meinen Mannschaften passiert das nicht. Sie haben Energie, Leidenschaft und Wille», sagte der 43 Jahre alte Spanier. «Sonst bekommen die Spieler Probleme mit mir. Ich bin da sehr hart. Sie wissen schon, dass ich so etwas nie akzeptieren würde.»

Die Eintracht peilt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den ersten Auswärtssieg unter dem neuen Chefcoach an. Allerdings haben die Hamburger zuletzt mit einem 1:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim überrascht und die Frankfurter haben erst drei von zwölf Begegnungen auf fremdem Platz in dieser Saison gewonnen.

Trio noch kein Thema für Hamburg

Die zuletzt verletzten Michy Batshuayi, Can Uzun und Younes Ebnoutalib haben zwar wieder auf dem Platz trainiert, sind aber laut Riera noch kein Thema. «Es ist auf jeden Fall zu früh. Sie haben nur Passspiel gemacht, sie hatten keinen physischen Kontakt», erklärte der Eintracht-Trainer.