Ridle Baku: Bundestrainer mit guten Spielen überzeugen

Berlin (dpa) – Fußball-Nationalspieler Ridle Baku hadert nicht länger wegen seiner Nicht-Berücksichtigung für die Partien der DFB-Auswahl gegen Rumänien und Nordmazedonien. «Hansi Flick hat mir in einem Gespräch erklärt, dass er sich auf der rechten Seite für Lukas Klostermann und Jonas Hofmann entschieden hat. Das habe ich dann so akzeptiert, hat mich aber natürlich enttäuscht», sagte der 23-Jährige vom VfL Wolfsburg in einem Interview von t-online. «Trotzdem habe ich auf meine Chance gewartet, die dann gegen Liechtenstein kam», meinte der U21-Europameister, der in diesem Jahr auch drei Länderspiele mit der DFB-Nationalmannschaft bestritten hat.

Bei Bundestrainer Flick will sich Baku künftig weiter anbieten. «Am Ende muss ich meine Leistung auf dem Platz bringen. Ich werde mich nicht beschweren, sondern will und werde versuchen, den Bundestrainer mit guten Spielen zu überzeugen», betonte der Rechtsaußen.

Mit dem VfL Wolfsburg hat Baku am Freitagabend beim 0:4 gegen den FC Bayern München schon die siebte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert. «Die Saison ist eine Achterbahnfahrt, wir konnten bisher kaum Konstanz auf den Platz bringen. Das muss sich möglichst schnell ändern», sagte er und nahm das gesamte Team in die Pflicht: «Wir müssen schauen, dass wir unsere Fehler abstellen und wieder die Kurve bekommen.»

