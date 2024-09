«Richtig St.-Pauli-like»: Aufsteiger jubelt nach Punkt

Hamburg (dpa) –

Abwehrspieler Hauke Wahl vom FC St. Pauli hat den ersten Punktgewinn seit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga genossen. «Ich finde, wir haben heute zum ersten Mal in dieser Saison so richtig „St.-Pauli-like“ gespielt. Wir waren eklig in den Zweikämpfen, haben gut verteidigt, haben immer wieder Nadelstiche gesetzt», sagte der Abwehrspieler der Hamburger nach dem 0:0 gegen Top-Club RB Leipzig. «Trotzdem war es nur der erste Schritt, aber es fühlt sich gut an.»

Überraschend hatten die Hamburger sich die besseren Chancen erkämpft und hätten sogar zwischenzeitlich in Führung gehen müssen. Kapitän Jackson Irvine zeigte sich «nicht zufrieden» mit dem Punkt. Aber dennoch sei er «mit dem Leistungsniveau sehr zufrieden» gewesen. Auch Trainer Alexander Blessing war «zufrieden mit der Performance», bemängelte jedoch die Ausbeute vor dem gegnerischen Tor.

Der Kiez-Club war die vorangegangenen drei Liga-Spieltage als Verlierer vom Platz gegangen. Die offensiv ausgerichteten Hamburger mit den Außenbahnspielern Elias Saad und Oladapo Afolayan in der Startelf erinnerten mit ihrem rasanten Fußball an jenen der Aufstiegssaison.