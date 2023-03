Richtfest gefeiert: Neue Unterkunftsgebäude für Polizisten

Eutin (dpa/lno) –

Auf dem Gelände der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PD AFB) in Eutin entstehen drei neue Unterkunftsgebäude. Die neuen Gebäude seien ein wichtiger Schritt in Richtung zeitgemäßer und komfortabler Unterkünfte für die Auszubildenden, sagte Innenstaatssekretärin Magdalena Finke beim Richtfest im Landkreis Ost

holstein am Montag. Die neuen Unterkünfte seien ein entscheidender Baustein dafür, den angehenden Polizistinnen und Polizisten bestmögliche Voraussetzungen während ihrer Ausbildung zu schaffen.

Das Innenministerium investiert nach eigenen Angaben rund 37 Millionen Euro in die insgesamt 228 Zimmer, die voraussichtlich im Sommer 2024 bezugsfertig sein sollen. Der Neubau verfügt den Angaben zufolge unter anderem über ein Blockheizkraftwerk und Photovoltaik-Anlagen.

Die Polizei müsse so ausgestattet sein, dass sie die Demokratie, den Rechtsstaat und die offene Gesellschaft jederzeit verteidigen könne, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). «Dabei ist die Modernisierung der Aus- und Fortbildung ein zentraler Baustein, um in Zeiten des Fachkräftemangels junge Menschen für den Polizeidienst zu gewinnen», sagte Heinold.

Die drei Unterkunftsgebäude liegen in unmittelbarer Nähe des neuen Wirtschaftsgebäudes, das noch in diesem Halbjahr in Betrieb genommen werden soll. Außerdem soll dort noch ein neues Aula- und Schulungsgebäude entstehen. Mit dem heutigen Richtfest habe man einen großen Schritt auf dem Weg von der Kaserne zum Campus getan, sagte die Leiterin der PD AFB, Maren Freyher.