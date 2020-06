Richter rügt Ermittlungsdauer gegen Datenschutzbeauftragte

Schleswig (dpa/lno) – Das Oberlandesgericht hat die lange Dauer der Ermittlungen gegen Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragte Marit Hansen scharf kritisiert. «Auch wir halten die 44 Monate schlicht für ein Verfahren der Qualität für viel zu lang», sagte der Vorsitzende Richter Martin Probst am Freitag während der mündlichen Verhandlung. Die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des Betrugs hätten seiner Ansicht nach spätestens «ab Herbst/November 2017» beendet sein müssen.

Tatsächlich wurde das Verfahren gegen Hansen und einen ihrer Mitarbeiter aber erst im Juni 2019 abgeschlossen, weil eine Schuld als gering anzusehen sei. Die Staatsanwaltschaft war nach der Anzeige eines ehemaligen Mitarbeiters von Hansen, dem in der Probezeit gekündigt worden war, einem Anfangsverdacht des Abrechnungsbetrugs bei Förderprojekten nachgegangen. Hansen und der Mitarbeiter klagen auf Wiedergutmachung gegen das Land.

Eine gütliche Einigung zwischen beiden Seiten kam vor dem 17. Zivilsenat des Oberlandesgerichts nicht zustande. Das Gericht will seine Entscheidung zwar erst am 26. Juni verkünden, wies jedoch auf Auffälligkeiten des Ermittlungsverfahrens gegen Hansen hin.

So habe es drei Dezernentenwechsel in der Anklagebehörde gegeben, was Probst als «Malheur» bezeichnete. Zudem habe die Staatsanwaltschaft anfangs keine Kenntnis der Förderpraxis gehabt. Deshalb seien Zeugenbefragungen zum Teil ineffektiv gewesen. «Uns fällt auch auf, dass eine ordnende und glückliche Hand teilweise gefehlt hat», sagte Probst.

