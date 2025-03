Riccardo Simonetti besucht die «Sesamstraße»

Kinder werden in der «Sesamstraße» laut Riccardo Simonetti altersgerecht an Themen herangeführt. (Archivbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Hamburg (dpa) –

Entertainer Riccardo Simonetti (32) wird bei einem Gastauftritt in der «Sesamstraße» mit den Puppen rund um Ernie, Bert und das Krümelmonster singen. Sein Besuch in der Kult-Sendung stehe unter dem Motto «Self Empowerment» (Selbstermächtigung), teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mit.

«Ich liebe es, dass es der Sesamstraße schon immer gelungen ist, ernste Themen kindgerecht zu verpacken», wurde Simonetti in der Mitteilung zitiert. Kinder würden nicht angelogen oder für doof verkauft – stattdessen nehme man sie an die Hand und führe sie altersgerecht an Themen heran.

Besuch in der Kindheit

In den neuen Folgen der «Sesamstraße», die der NDR seit Anfang März dreht, sind als weitere Gäste auch die Illusionisten Siegfried und Joy eingeplant. «Der Besuch in der Sesamstraße hat uns in unsere Kindheit zurückversetzt», sagte Joy. Dabei gebe das Duo alles um ihrer Kollegin, Zauberfee Abby, die schlechte Laune wegzuzaubern.

Im Jahr 2023 hatte der aus den USA stammende TV-Klassiker «Sesamstraße» in Deutschland seinen 50. Geburtstag mit zahlreichen Aktionen gefeiert.