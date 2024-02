Rheinmetall beginnt Bau einer neuen Munitionsfabrik

Unterlüß (dpa) –

Der Rüstungskonzern Rheinmetall startet am Montag den Bau einer neuen Munitionsfabrik an seinem niedersächsischen Standort Unterlüß (Landkreis Celle). Zum offiziellen ersten Spatenstich werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) in der Lüneburger Heide erwartet. In dem neuen «Werk Niedersachsen» soll unter anderem Artilleriemunition hergestellt werden. Unterlüß ist bereits der größte Produktionsstandort des Rüstungskonzerns, neben Munition werden hier auch Militärfahrzeuge wie der Schützenpanzer Puma hergestellt. Laut «Cellescher Zeitung» sind am Rande des Kanzlerbesuchs am Montag auch Protestaktionen von Bauern geplant.