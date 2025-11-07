Revolverheld starten Jubiläumstournee

Nürnberg (dpa) –

Die Band Revolverheld hat ihre Jubiläumstournee gestartet. Zum Auftakt in Nürnberg trat sie am Abend vor den dicht gedrängten Fans auf. Die Tour ist die vorerst letzte Gelegenheit, die Hamburger live zu erleben. Denn sie haben angekündigt, danach eine Pause einlegen zu wollen – zum ersten Mal in ihrer Karriere.

«Davor wollen wir die letzten 20 Jahre mit euch aber noch gebührend feiern, mit alten Songs in neuem Gewand», hatten die Musiker bei der Ankündigung ihrer Pause an ihre Fans geschrieben. Darunter sind die Hits aus den zwei Jahrzehnten Bandgeschichte wie «Halt dich an mir fest», «Lass uns gehen» oder «Ich lass für dich das Licht an».

Nach dem Nürnberger Konzert geht es für die Band weiter nach Hannover, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Stuttgart und Köln. «Und danach… erstmal durchatmen. Wie lange? Wir werden es sehen.»