Revision des AKW Grohnde in üblicher Form untersagt

Das AKW in Grohnde. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die niedersächsische Landesregierung hat die bevorstehende Revision des Atomkraftwerks Grohnde in der bisherigen Form untersagt. Statt wie sonst rund 1000 Fachkräfte zusätzlich zu 500 Mitarbeitern für die Revision einzusetzen, sollten es in den ersten zwei Wochen aus Infektionsschutzgründen nur 100 Leute zusätzlich sein, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Freitag. In den Folgewochen sollten höchstens 250 Leute eingesetzt werden, der Zeitraum der Revision werde von zwei auf sechs Wochen gestreckt. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) würden sonst im Infektionsfall umliegende Klinikkapazitäten nicht reichen.

Erst mit Abschluss der dann sechswöchigen Revision, die nach Ostern starten solle, werde das Kraftwerk wieder ans Netz gehen, sagte Lies. Für die Energieversorgung sei das kein Problem. Unklar sei noch, ob es zu Verzögerungen bei der für den 8. bis 31. Mai geplanten Revision des Atomkraftswerks Lingen im Emsland kommen werde.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen stieg nach Reimanns Angaben am Freitag auf 5455 – 396 mehr als am Vortag.