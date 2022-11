Revanche für Pokal-Aus: Towers in Ludwigsburg gefordert

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Achtelfinal-Aus im BBL-Pokal gegen die Riesen Ludwigsburg wollen sich die Veolia Towers Hamburg am Sonntag (15.00 Uhr) im Bundesliga-Duell bei den Süddeutschen für die 86:92-Niederlage revanchieren. Doch die Ludwigsburger sind alles andere als ein Lieblingsgegner der Hanseaten. Acht der bislang neun Vergleiche haben die Nordddeutschen verloren. Dass es nun zum zweiten Sieg reichen könnte, dafür spricht zumindest eine Statistik. Aktuell weisen die Towers nach fünf Spielen die beste Defensive der Liga auf. Anderseits ist Ludwigsburg derzeit in der Offensive die Nummer zwei in der BBL. «Das sagt schon einmal, dass das nicht unsere große Schwäche ist», meinte Towers-Cheftrainer Raoul Korner angesichts der Datenerfassung, ergänzte aber: «Wenn das nach der Hinrunde auch noch so ist, dann hat das Aussagekraft.»

Vielmehr Probleme bereiten den Towers dagegen die hohe Anzahl der Ballverluste. «Man kann immer einen besseren Pass spielen als zum Gegenspieler», sagte Korner scherzhaft, räumte aber ein: «Unsere zwei Kreativspieler sind noch sehr jung und haben auf dem Niveau noch keine Erfahrung. Wir sind da noch in der Phase, wo wir besser werden müssen.» Der Coach kritisierte, dass man sich in der Offensive mitunter in Situationen bringe, «wo wir dann keine Lösung finden». Es gebe aber verschiedene Gruppen von Turnovers. In Ludwigsburg wird sich zeigen, ob das Team im Passspiel Fortschritte gemacht hat.