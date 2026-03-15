Rettungswagen und Auto stoßen auf Kreuzung zusammen

Während einer Einsatzfahrt stößt ein Rettungswagen mit einem Auto zusammen, die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Vechta (dpa/lni) –

Ein Rettungswagen im Einsatz und ein Auto sind auf einer Kreuzung in Vechta zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Samstag wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war eine 44 Jahre alte Rettungssanitäterin wegen einer Notfallverlegung mit einem Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich laut Polizei ein weiterer Rettungssanitäter, ein Notarzt sowie ein zu behandelnder Säugling und dessen Mutter.

Die Fahrerin überquerte mit dem Rettungswagen bei Rotlicht eine Kreuzung. Dabei stieß das Fahrzeug laut Polizei mit dem Auto eines 65-Jährigen zusammen, der bei Grün in die Kreuzung gefahren war. Dessen Fahrzeug schleuderte durch den Aufprall gegen das Auto einer 56-Jährigen.

Die Fahrerin des Rettungswagens sowie die 56-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort behandelt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Gegen die Fahrerin des Rettungswagens wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei weiter mitteilte.