Rettungswagen erfasst Fußgänger am Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Fußgänger ist in Hamburg von einem Rettungswagen erfasst und verletzt worden. Der 55-Jährige sei am Abend in der Nähe des Hauptbahnhofs unvermittelt auf die Straße getreten, teilte die Feuerwehr mit. Der Besatzung des Krankenwagens war demnach auf dem Weg zu einem internistischen Notfall am Bahnhof.

Zusammen mit dem Notarzt kümmerten sie sich umgehend um den mittelschwer verletzten Fußgänger. Der 55-Jährige wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Das Retter-Team forderte weitere Rettungswagen zur Unterstützung an. Die internistisch erkrankte Person am Hauptbahnhof wurde parallel versorgt und später auch in ein Krankenhaus gebracht.