Rettungssanitäter bei Einsatz in Königslutter angegriffen

Königslutter (dpa/lni) –

Rettungskräfte sind bei einem Einsatz im Landkreis Helmstedt von zwei Männern angegriffen worden. Die Sanitäter blieben bei dem Übergriff am Mittwoch in Königslutter unverletzt. Sie stehen jedoch unter Schock und sind bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden 24 und 28 Jahre alten Angreifer wurden nicht verletzt. An dem Rettungswagen entstand ein hoher Schaden, das Fahrzeug ist nicht mehr einsatzbereit.

Die Sanitäter waren zu einem medizinischen Notfall zu einem 24-Jährigen gerufen worden. In der Wohnung hielten sich außer dem Mieter zwei 24 und 28 Jahre alte Männer auf. Der 24-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab und reagierte wie sein Freund zunehmend aggressiv. Beide bedrohen die Rettungskräfte, die sich laut Polizei fluchtartig zurückzogen und sich in ihrem Rettungswagen in Sicherheit brachten. Sie alarmierten die Polizei.

Die Angreifer verfolgten die Sanitäter, bewarfen den Rettungswagen mit Gegenständen und versuchten in das Fahrzeug einzudringen. Das gelang ihnen nicht, danach verwüsteten sie das nicht verschlossene Führerhaus und beschädigten Funkgeräte, Laptops, Handys und Bedienteile erheblich. Bis zum Eintreffen der Polizei eilten Gäste einer Bar den Rettungskräften zu Hilfe. Mit einer Vielzahl von Streifenwagenbesatzungen gelang es, die Situation zu beruhigen.

Der 24-Jährige wurde mit einem anderen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige wurde nach Feststellung der Personalien wieder entlassen. Gegen beide Männer leitete die Polizei Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein.