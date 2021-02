Gestrandete Zugreisende setzen Reise fort

Uelzen (dpa/lni) – In Uelzen gestrandete Zugreisende des Bahnunternehmens Metronom haben am Montagmorgen ihre Reise fortgesetzt. Einige der rund 50 im Uelzener Bahnhof festsitzenden Fahrgäste seien mit dem Zug am frühen Morgen in Richtung Hamburg gefahren, sagte ein Unternehmenssprecher. Auf der Strecke von Uelzen nach Hamburg und Hannover fuhren wieder Züge, es kam aber teilweise zu Verspätungen.

Metronom habe am Sonntagabend im Uelzener Bahnhof wegen des Schneechaos einen Zug als Hotelzug eingerichtet und das Deutsche Rote Kreuz mit der Betreuung der gestrandeten Fahrgäste beauftragt, sagte der Sprecher. Die Hilfskräfte versorgten die Menschen mit Decken, heißen Getränken und einer Suppe.

Auch am Montagmorgen war die Situation auf den Strecken der Bahnunternehmen Metronom, Enno und Erixx immer noch angespannt. Wegen des teilweise anhaltenden starken Schneefalls komme es auf allen Strecken zu Einschränkungen. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtbeginn informieren, ob die Züge tatsächlich fahrplanmäßig fahren.

Mit starken Einschränkungen sei auf der Strecke RE 2 Hannover-Göttingen zu rechnen, hier fuhren die Züge nur vereinzelt. Auf den Strecken RE 30 Wolfsburg-Gifhorn-Hannover und auf der RE 50 Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim seien voraussichtlich bis Mittag keine Zugfahrten möglich, hieß es.

Dasselbe gilt auch für die Strecken der Bahngesellschaft Erixx RB 47, RE 10, RB 42/43, RB 37, RB 38 und RB 37. Hier seien bis zum Vormittag keine Zugfahrten möglich, hieß es. Die Lage auf der Strecke RB 32 Lüneburg-Dannenberg war zunächst unklar.

