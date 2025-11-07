Rettungskräfte bergen leblosen Mann aus Kanal in Norden

Norden (dpa/lni) –

Rettungskräfte haben in der Innenstadt von Norden (Landkreis Aurich) einen Mann leblos aus einem Kanal geborgen. Bislang seien die Identität der Person und die Todesumstände vollkommen unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe keine Hinweise auf einen Vermisstenfall, sagte die Sprecherin.

Ein Passant hatte am Morgen an einer Fußgängerbrücke die Person im Norder Tief treiben gesehen und die Rettungskräfte verständigt. Feuerwehr und DLRG halfen bei der Bergung aus dem Wasser. Ein Notarzt stellte fest, dass der Mann tot war. Die Polizei ermittelt nun, wie genau er gestorben ist.