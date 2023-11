Rettungshubschrauber-Besatzung befreit Urlauberin aus Watt

Butjadingen (dpa/lni) –

Rettungskräfte habe eine Touristin mit einem Rettungshubschrauber aus dem Watt vor Butjadingen im Landkreis Wesermarsch befreit. Die 40 Jahre alte Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie kam unterkühlt in ein Krankenhaus. Die Frau hatte sich bei Ebbe zu Fuß auf in die Nordsee gemacht. Sie wurde dann aber von der einsetzenden Flut überrascht und vom auflaufenden Wasser eingeschlossen. Als die 40-Jährige erkannt habe, nicht mehr aus eigener Kraft das Ufer zu erreichen, habe sie den Notruf gewählt, teilte die Polizei weiter mit.

Die Beamten nahmen den Fall zum Anlass, um erneut davor zu warnen, allein ins Watt zu gehen. Für die Rettungskräfte an der Küste gab es in diesem Jahr bereits mehrere solcher Fälle. Erst vor einem Monat mussten Einsatzkräfte in der Gemeinde Butjadingen mit einem Hubschrauber und einem Boot ausrücken, um eine vierköpfige Familie bei auflaufendem Wasser aus dem Watt in Sicherheit zu bringen. Anfang Oktober zog ein Rettungshubschrauber im ostfriesischen Norddeich einen feststeckenden Wanderer an einer Winde aus dem Watt.