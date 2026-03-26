Rettungsaktion für gestrandeten Wal unterbrochen

Am Donnerstagabend bewegt sich der Buckelwal ein Stück weiter. Ulrich Perrey/dpa

Timmendorfer Strand (dpa) –

Bis in die Dunkelheit und bei Scheinwerferlicht haben Einsatzkräfte an der Rettung des vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwals gearbeitet. Doch auch am Donnerstagabend musste der Einsatz erfolglos beendet werden. Am Freitagmorgen solle es weitergehen, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke.

Dabei hatte das schätzungsweise 12 bis 15 Meter lange Tier am Donnerstagabend immerhin ein Stück seine Position verändern, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Stundenlang waren zuvor Bagger im Einsatz vom Wasser und von Land aus. Ein schwimmender Schaufelbagger hob eine Rinne aus. Ein weiterer Bagger schuf sich vom Strand aus einen Damm, um dichter an das Tier zu gelangen.

Der Buckelwal war Montagmorgen auf einer Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert.