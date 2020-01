Rettig lobt St. Pauli-Führung für «große Ruhe» in Krise

Andreas Rettig hat die Führung seines Ex-Clubs für ihre besonnene Reaktion auf die sportliche Krise in der Hinrunde gelobt. Foto: Axel Heimken/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Andreas Rettig hat die Führung seines Ex-Clubs FC St. Pauli für ihre besonnene Reaktion auf die sportliche Krise in der Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga gelobt. «Großes Kompliment dafür. Die Reihen waren geschlossen, dem Trainer wurde ganz klar das Vertrauen ausgesprochen», sagte der ehemalige Geschäftsführer des Kiezclubs, der mitten in der Hinserie acht Punktspiele in Serie und zweieinhalb Monate sieglos geblieben war, dem «Hamburger Abendblatt» (Freitag). Die Vereinsführung habe dabei «große Ruhe» ausgestrahlt.

Dank der beiden darauffolgenden Heimsiege über Wehen Wiesbaden (3:1) und Arminia Bielefeld (3:0) überwintert St. Pauli als Tabellenelfter. Der einstige DFL-Geschäftsführer Rettig, der die Hanseaten im Herbst nach vier Jahren in Richtung seiner Heimatstadt Köln verlassen hat, glaubt an einen weiteren Aufschwung des Kiezclubs. «Wenn man dieser sportlichen Leitung mit (Sportchef) Andreas Bornemann und (Trainer) Jos Luhukay Ruhe und Unterstützung zukommen lässt, dann bin ich sicher, dass sich der Erfolg einstellen wird», meinte der 56-Jährige. Er erwarte «auf jeden Fall» einen einstelligen Tabellenrang.

Für sich selbst verspürt Andreas Rettig nach seinem freiwilligen Rückzug beim FC St. Pauli derzeit keinen Drang, seine Auszeit nach drei Monaten schon wieder zu beenden und einen neuen Job anzutreten. «Ich habe kurzfristig überhaupt keine Ambitionen, eine neue Aufgabe zu übernehmen», berichtete der erfahrene Fußball-Funktionär. Und ergänzte: «Dann hätte ich ja bei St. Pauli bleiben können. Ich bin dort ja mit zwei weinenden Augen weggegangen.»

