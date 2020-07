Rettig: Gleiche Bedingungen für Clubs bei Fan-Rückkehr

Rettig hat sich für gleiche Bedingungen der Proficlubs bei der Rückkehr von Zuschauern in die Stadien ausgesprochen. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Der langjährige Bundesliga-Manager Andreas Rettig hat sich für gleiche Bedingungen der Proficlubs bei der Rückkehr von Zuschauern in die Fußball-Stadien ausgesprochen. «Notwendig ist, dass sich die gesamte Liga nach dem Schwächsten richtet, also dem Club, der prozentual am wenigsten Zuschauer ins Stadion lassen darf», sagte der 57-Jährige dem «Hamburger Abendblatt» (Montag). Hier sei die Deutsche Fußball Liga als Vertretung der 36 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga gefordert.

Er halte es für nachvollziehbar, «wenn die einzelnen Bundesländer aufgrund des unterschiedlichen Corona-Infektionsgeschehens auch unterschiedliche Restriktionen und Lockerungen verfügen», meinte er. «Die Bundesländer stehen auch nicht in einem direkten Wettbewerb miteinander. Das ist bei den Fußball-Proficlubs aber völlig anders.» Deshalb müssten für alle Proficlubs gleiche Bedingungen gelten, auch wenn sich die Regelungen von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. «Die Integrität des Wettbewerbs und damit gleiche Voraussetzungen für alle steht auch in der Satzung der DFL», sagte er.

Den Vereinen riet er, die Stadien zu öffnen, auch wenn die Maßnahme sich wirtschaflich nicht rechnen sollte. Schließlich seien viele Fans den Clubs entgegengekommen, als sie in der Corona-Zwangspause und den Geisterspielen nach der Wiederaufnahme der Saison auf Rückzahlungen verzichtet hätten. «Solidarität ist keine Einbahnstraße», sagte Rettig. «Es ist meines Erachtens das falsche Signal, in dieser Situation den Break Even als Kriterium heranzuziehen.»

Rettig war bis Ende September 2019 kaufmännischer Geschäftsführer des Zweitligisten FC St. Pauli. Zuvor arbeitete er beim SC Freiburg, dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg in der Bundesliga. Vor seiner Zeit in Hamburg war er DFL-Geschäftsführer.