Reste einer Fliegerbombe in Bremen gesprengt

Eine entschärfte Bombe liegt an ihrer Fundstelle. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Die Reste einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Freitag in Bremen erfolgreich gesprengt worden. In der 250-Kilo-Bombe aus den USA waren noch etwa 60 Kilogramm Sprengstoff vorhanden, wie die Polizei mitteilte. Der Munitionsrest war bei Bauarbeiten auf dem Gelände eines Straßenbahndepots im Stadtteil Gröpelingen gefunden worden. Im Umkreis von 200 Metern um die Fundstelle wurden Gebäude evakuiert. Während der Sprengung musste der Verkehr 500 Meter im Umkreis stehen. Bei der Sprengung habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilte die Polizei mit.

