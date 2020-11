Restaurant in Hannover ausgebrannt

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – In der Altstadt von Hannover hat ein Brand in einem Restaurant einen Großeinsatz ausgelöst. 65 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Montagabend mit 23 Fahrzeugen und mehreren Löschzügen aus, um die Flammen zu bekämpfen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Es gab keine Verletzten, zur Brandursache laufen Ermittlungen. Das Lokal war wegen der Corona-Einschränkungen geschlossen.

Ein Rauchmelder hatte gepiept, die Eingangstür musste anschließend aufgebrochen werden. Es sei zu einer «massiven Rauchausbreitung innerhalb des Restaurants und über mehrere Etagen des gesamten Gebäudekomplexes» gekommen, hieß es von den Helfern. Doch man habe das Feuer bald kontrollieren können.