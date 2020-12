Restaurant gerät in Brand: Polizei vermutet Brandstiftung

Der Schriftzug «Feuerwehr» ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Wolfenbüttel (dpa/lni) – Ein leerstehendes Restaurant in Wolfenbüttel ist in der Nacht zum ersten Weihnachtstag in Brand geraten. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen des Brandes auf die Nachbarhäuser verhindern können, teilte die Polizei am Freitag mit. Es seien mehrere Benzinkanister gefunden worden, die Ermittler gehen laut einem Polizeisprecher von Brandstiftung aus. Laut Zeugen gab es mehrere Knallgeräusche aus dem Gebäudeinneren. Während der Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Das Gebäude, derzeit im Umbau, nahm erheblichen Schaden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.