Restaurant-Einsatz am Timmendorfer Strand: Zehn Verletzte

Timmendorfer Strand (dpa) –

In einem Restaurant in Timmendorfer Strand an der Ostseeküste ist es am Donnerstagabend zu einem medizinischen Großeinsatz gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind mindestens zehn Menschen verletzt worden, nachdem sie offenbar eine stark ätzende Flüssigkeit zu sich genommen hatten, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Nach Angaben der Polizei wurden Einsatzkräfte gegen 20.20 Uhr in den Ortsteil Niendorf gerufen. Mehrere Gäste klagten über Verletzungen im Mundbereich. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es beim Ausschank möglicherweise zu einer Verwechslung von Reinigungsmittel und einem alkoholischen Getränk gekommen sein könnte.

Ein Mensch schwer verletzt

Insgesamt erlitten drei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 31 und 84 Jahren Verletzungen. Neun Betroffene wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, mindestens eine Person wurde schwer verletzt.

Vor Ort waren zehn Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr Niendorf im Einsatz. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an.