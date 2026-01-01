Restaurant-Einsatz am Timmendorfer Strand: Mehrere Verletzte

Rettungskräfte waren in Timmendorfer Strand wegen eines Einsatzes in einem Restaurant vor Ort. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Acht Menschen wurden aus einem Restaurant am Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) in ein Krankenhaus gebracht. Das Krankheitsbild weise unter anderem Atemwegserkrankungen auf, teilte die Polizei mit. Zur Ursache und zum Verletzungsgrad machte die Leitstelle keine Angaben.

Auch zum Alter und Geschlecht der verletzten Personen war nichts Genaueres bekannt. Vor Ort waren unter anderem acht Krankenwagen und ein Notarzt im Einsatz.