Reparaturarbeiten – kein Benzin an Amrumer Inseltankstelle

Amrum (dpa/lno) –

Wegen angekündigter Reparaturarbeiten gibt es von heute an bis zu acht Tage lang kein Benzin an Amrums einziger Tankstelle. Die Dieselzapfsäule könne weiterhin angefahren und genutzt werden, teilten die Versorgungsbetriebe Amrum mit. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Eine Spezialfirma aus Hannover werde bis maximal Dienstag, den 9. September, Schweißarbeiten am sogenannten Domschacht des Benzintanks auszuführen, teilten die Versorgungsbetriebe weiter mit. Voraussichtlich am Mittwoch kommender Woche wird wieder ein normaler Tankstellenbetrieb möglich sein.

Christoph Hagenbruch von den Versorgungsbetrieben sagte dem NDR, die Insulaner hätten sich gut auf die Situation vorbereitet. Durch die rechtzeitige Ankündigung hätten viele die Gelegenheit genutzt, ihre Fahrzeuge rechtzeitig vollzutanken oder Vorräte anzulegen. «Auf der Insel fährt man ja nicht so viel – in der Regel reicht ein voller Tank gut für eine Woche», sagte er dem Sender.