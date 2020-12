Rentnerpaar findet Scheine im Geldautomaten

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Mehrere Hundert Euro hat ein Rentnerpaar in Bremerhaven in einem Geldautomaten gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte das Paar am Montag vor dem Automaten überlegt, ob es Bargeld abheben soll. Dabei fiel dem 80-jährigen Mann auf, dass noch Scheine im Ausgabeschacht steckten. Offensichtlich hatte der vorige Kunde sein abgehobenes Geld nicht eingesteckt. Das Paar wartete zunächst am Automaten auf die Rückkehr des vergesslichen Unbekannten. Dann übergaben die Finder die Scheine der Polizei. Auch dort meldete sich zunächst kein Besitzer, und das Geld landete beim Fundbüro.

