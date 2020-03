Rentner tot in Wohnung aufgefunden: Mordkommission ermittelt

Hamburg (dpa/lno) – Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei haben die Leiche eines 83-Jährigen in dessen Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mann gewaltsam getötet worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Mordkommission ermittelt und sucht nach Zeugen.

Ein Bekannter des Mannes hatte die Polizei alarmiert, weil er den Rentner tagelang nicht erreicht und deshalb einen Notfall vermutet hatte. Beim Überprüfen der Wohnung fanden die Einsatzkräfte am Sonntagmittag den Toten. Schon die Auffindesituation habe darauf hingedeutet, dass der Mann keines natürlichen Todes gestorben war, sondern getötet wurde. Eine Obduktion habe schließlich bestätigt, dass der 83-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen ist. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

