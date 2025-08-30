Rennradfahrer stirbt nach Unfall

Selent (dpa/lno) –

Ein Rennradfahrer ist nach einem Unfall in Selent (Landkreis Plön) gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 69-jährige am Donnerstag auf der Straße Haverkamp aus zunächst ungeklärter Ursache gestürzt und hatte sich dabei lebensgefährlich verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann zunächst in ein Kieler Krankenhaus. Dort erlag er am Freitagabend seinen Verletzungen. Einen Hinweis auf Fremdeinwirkung gibt es bislang nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.