Rennradfahrer stirbt nach Sturz

Wennigsen (dpa/lni) –

Drei Tage nach einem Rennradunfall in Wennigsen in der Region Hannover ist ein 45-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann war am Montag mit vier anderen Radfahrern auf einem Weg an der Bundesstraße 217 nahe des Ortsteils Holtensen unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang stürzte der Mann mit seinem Rennrad aus zunächst ungeklärter Ursache. An der Stelle war die Strecke abschüssig. Beim Aufprall erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den 45-Jährigen ins Krankenhaus. Dort starb der Mann.