Rennradfahrer nach Unfall in Hamburg schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 34 Jahre alter Rennradfahrer ist in Hamburg gegen ein geparktes Auto gefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Freitagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache das Heck eines ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugs rammte. Ein weiterer Radfahrer habe den Mann auf dem Radweg des Zollenspieker-Hauptdeichs noch warnen wollen, doch der Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.