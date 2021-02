Rennradfahrer mit Schlagstock angegriffen

Ein Schild mit dem Schriftzug “ Polizei“ hängt an einer Polizeiwache. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Getelo (dpa/lni) – Bei einem Angriff auf einen Rennradfahrer mit einem Schlagstock ist ein 49 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann mit seinem Rennrad nahe der Ortschaft Getelo in der Grafschaft Bentheim unterwegs. Nachdem er die Fahrbahn gewechselt hatte, wurde er von einem jungen Mann aus einem Auto heraus angesprochen. Der Autofahrer stoppte den Fahrradfahrer und schlug den 49-Jährigen. Danach flüchtete er unerkannt. Der Radfahrer wurde bei dem Angriff am Freitagnachmittag leicht am Arm verletzt. Die beiden Beteiligten sollen vor der Attacke in keinem Verhältnis zueinander gestanden haben, heißt es. Nähere Angaben zum genauen Hergang und zu einem mutmaßlichen Motiv machte die Polizei zunächst nicht.

