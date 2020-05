Rennradfahrer kollidiert ungebremst mit geparktem Auto

Hamburg (dpa/lno) – Ein Rennradfahrer ist auf einem Deich in Hamburg-Altengamme mit hoher Geschwindigkeit auf ein geparktes Auto aufgefahren. Nach ersten Erkenntnissen sei der 51-Jährige am Dienstagabend so schnell in Richtung Geesthacht unterwegs gewesen, dass beim Aufprall die Heckscheibe des Autos zersplittert und der Fahrradrahmen gebrochen sei, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die «Hamburger Morgenpost» hatte zuvor berichtet.

Laut Polizei erlitt der Mann durch die Kollision Schürfwunden und leichte Prellungen. Die Straße musste den Angaben zu folge gesperrt werden, damit ihn ein Helikopter ins Krankenhaus bringen konnte.

Artikel aus der Hamburger Morgenpost