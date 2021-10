Rennradfahrer bei Zusammenstoß mit Motorrad schwer verletzt

Melle (dpa/lni) – Ein Rennradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad in Melle im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Der 69-Jährige sei am Sonntagnachmittag aus einer Seitenstraße plötzlich auf eine vielbefahrene Straße gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Ein dort fahrender Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seiner Maschine in das Rad. Dabei wurde der Rennradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

