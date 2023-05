Rennen um Europa: Kovac will Druck auf Leverkusen erhöhen

Wolfsburg (dpa/lni) –

Der VfL Wolfsburg will dem Konkurrenten Bayer Leverkusen bei dem Rennen um die internationalen Plätze gefährlich werden. «Erst einmal müssen wir die anderen von uns weghalten, die von hinten schieben», sagte Trainer Niko Kovac hinsichtlich der Verfolger Eintracht Frankfurt und Mainz 05 am Freitag. «Darüber hinaus müssen wir versuchen, den Druck auf die Leverkusener zu erhöhen», fügte der 51-Jährige vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hinzu.

Der Fußball-Bundesligist belegt drei Spieltage vor dem Saisonende den siebten Tabellenplatz, der im Fall eines Sieges von RB Leipzig im DFB-Pokal-Finale für die Play-offs zur European Conference League reichen würde. Leverkusen steht mit zwei Punkten Vorsprung vor dem VfL auf dem sechsten Platz.

Kovac betrachtete die hohe Pleite in der Vorwoche bei Borussia Dortmund als einmaligen Betriebsausfall. «Ich will dieses 0:6 nicht dahingehend überbewerten, zumal wir in den zehn letzten Spielen zwei verloren haben.» Daneben habe es viele gute Spiele gegeben. «Das ist mal ein Ausrutscher, der passiert» Das sei Teil des Sports, doch die Art und Weise der Pleite habe dem Coach nicht gefallen.

In der Partie gegen die weiterhin abstiegsbedrohten Hoffenheimer erwartet der Kroate von seinem Team vor allem eine Steigerung im physischen Bereich. «Wir sind körperlich nicht robust genug gewesen», beschrieb er einen Teil der Probleme, die zur Niederlage beim BVB geführt hätten.