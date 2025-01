Rendsburger Polizei stellt mutmaßliche Serien-Einbrecher

Rendsburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in den vergangenen Wochen in mehrere Einfamilienhäuser im Raum Rendsburg eingebrochen sein sollen. Die Männer im Alter von 40 und 55 Jahren waren durch Zeugenhinweise ins Visier der Ermittler geraten, wie die Polizei mitteilte. Einer Frau aus Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) war am vergangenen Donnerstag ein verdächtiges Auto aufgefallen. Andere Zeugen hatten Videoaufzeichnungen von fremden Männern auf Grundstücken an die Polizei weitergegeben.

Eine zivile Streife konnte schließlich die zwei Verdächtigen in der Nähe des geparkten Fahrzeuges kontrollieren und fand dabei Einbruchswerkzeug bei den Männern und im Auto.

Dem Duo wird vorgeworfen, in mindestens vier Einfamilienhäuser im Bereich Borgstedt, Hohenwestedt und Remmels eingebrochen zu sein. Zudem wird geprüft, ob sie für weitere Einbrüche verantwortlich sind. Beide sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.