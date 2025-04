Rendsburger Hafen bekommt Landstromversorgung

So wie die Anlage in Hamburg-Altona sehen Landstromverbindungen für Schiffe aus. Christian Charisius/dpa

Rendsburg (dpa/lno) –

Schiffe im Rendsburger Kreishafen können bald an Landstrom angeschlossen werden. Die Anlage soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden und gut 1,7 Millionen Euro kosten, von denen der Kreis knapp 520.000 Euro trägt, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Bund und Land fördern das Projekt mit je 600.000 Euro. Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) übergab einen entsprechenden Förderbescheid an den Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Kai Lass.

Der Rendsburger Kreishafen habe mit einem Güterumschlag von mehr als 550.000 Tonnen bei 450 Schiffsanläufen pro Jahr vor allem Bedeutung im Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, so von der Heide. Voraussichtlich von August an sollen zehn Niederspannungs-Anschlüsse für Frachtschiffe und zwei Anschlüsse für Passagierschiffe zur Verfügung stehen.