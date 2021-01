Rendsburger Frauenleichen: Tatverdacht erhärtet

Polizisten suchen mit einem Metalldetektor auf einem Rendsburger Friedhof nach Spuren. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Rendsburg (dpa/lno) – Im Zusammenhang mit den Rendsburger Frauenmorden hat sich nach Angaben der Ermittlungsbehörden der Tatverdacht gegen einen 40-Jährigen erhärtet. Die Auswertung der Spuren belaste den Anfang November festgenommenen Rendsburger, für den gewaltsamen Tod einer 26-Jährigen verantwortlich zu sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die stark verweste Leiche der Frau war auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses gefunden worden, in dem der Mann wohnte. Er schweige weiter zu den Vorwürfen, hieß es.

Die Polizei war im Zusammenhang mit dem Mord an einer Prostituierten auf die Spur des Mannes geraten. Die Frau war im September in ihrer Wohnung in Rendsburg gefunden worden. Als ihr letzter Freier wurde der 40-Jährige ermittelt. Im Zuge einer Durchsuchung war dann die zweite Frauenleiche auf dem Dachboden entdeckt worden.

Dabei handelte es sich um eine 26-Jährige, die im August 2018 in Geesthacht als vermisst gemeldet wurde. Nach früheren Angaben wurde sie vermutlich durch Gewalteinwirkung und Überziehen einer Plastiktüte getötet – wie die Rendsburger Prostituierte.